Arjen Lubach plaagt Op1 met grote tafel en neemt verrekijker mee

1970 Oproep: was u bij het Holland Pop Festival in Kralingen?

9:32 In de verregende zomer van 1970 werd in Rotterdam een driedaags popfestival gehouden. ‘Kralingen’, vernoemd naar de wijk, zou de geschiedenis ingaan als de Nederlandse tegenhanger van het Woodstockfestival. Dit jaar is het 50 jaar geleden. Er zijn ideeën voor een jubileumboek, een expositie en een theatervoorstelling in de maak. Samen met de makers is het magazine op zoek naar mensen die er destijds bij waren. Was u een van de 100.000 bezoekers? Koestert u warme herinneringen aan het festival? Of heeft u er een ander bijzonder verhaal over? Stuur een mail naar magazine@dpgmedia.nl met daarin uw telefoonnummer.