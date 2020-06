Arme Carlo! De TV Kantine kan nooit meer over Rachel en Bridget heen

Verrassing: Is James Bond vader geworden in nieuwste film?

9:09 We kennen het fictieve personage James Bond allemaal als een stoere spion, elegante Brit en bovenal: charmante vrouwenversierder. Maar toegewijde vader, dat is niet de eerste eigenschap die je hem toedicht. Toch is dat precies wat we te zien zullen krijgen in de nieuwste Bond-film, No Time To Die, als we de Britse media mogen geloven.