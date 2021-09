Armin van Buuren en Davina Michelle brengen samen nieuw nummer uit

Armin van Buuren en Davina Michelle , die in 2019 samen een megahit scoorden met Hoe Het Danst (met Marco Borsato), kregen afgelopen zondag het publiek van de F1 van Zandvoort op de banken met een onaangekondigd optreden. Dat smaakte overduidelijk naar meer, want het tweetal lanceerde vanmiddag live in de radiostudio van Qmusic hun gloednieuwe samenwerking: Hold On .

,,Zo’n tweeëneenhalf jaar geleden, toen we samen met Marco Borsato Hoe Het Danst uitbrachten, stak ik al niet onder stoelen of banken dat ik een enorme fan ben van Davina’s zangkunsten”, vertelt Armin van Buuren. ,,Ik hoefde er dan ook niet twee keer over na te denken om nogmaals met haar in de studio te duiken en dit liedje te schrijven. Ik ben bijzonder trots op het resultaat, want het blijft speciaal om je eigen teksten te horen. En al helemaal als ze zo fantastisch gezongen worden.”

Armin van Buuren en Davina Michelle maken beide eigenlijk alleen maar Engelstalige muziek. De twee moesten dus kosten wat kost na Hoe Het Danst nog een keer rond de tafel, en daar is Hold On uit gekomen.

Davina Michelle is ‘ongelofelijk trots’ op het nieuwe nummer. ,,Het blijft bijzonder om met zo’n muzikaal genie als Armin de studio in te duiken en eruit te komen met een krachtige song waarin we ons allebei goed kunnen vinden. Onze werelden komen heel goed samen.”

Hold On is een pop-dancenummer, dat volgens de Nederlandse artiesten gaat over volharding en kracht. Over een paar weken komt het nummer ook als een club mix uit. Davina Michelle zal het nummer eind deze maand in ieder geval live zingen tijdens Armins soloshow in Roemenië.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: