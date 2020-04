Art Rooijakkers en Martijn Koning werken aan nieuw programma

Om wat voor show het precies gaat, laat het duo in het midden. De ontwikkelingsfase ligt momenteel stil vanwege het coronavirus.



,,Ik was bezig met het tweede seizoen van Iedereen Had Het Erover. Dat is nu stopgezet”, zegt Art ook. ,,Want wie wil er nu nog dat ik met een cameraploeg langskom? Überhaupt dat ik langskom, maar met een cameraploeg al helemaal niet. Dus ik denk dat we nu meer studioshows moeten hebben.”



,,Voor het hele coronaverhaal waren wij dus bezig een nieuw zaterdagavondprogramma op te zetten. Maar ja, met televisie weet ik ook niet waar het naartoe gaat”, aldus Art. Martijn: ,,Ik ben best wel positief ingesteld.”