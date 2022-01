Artiesten annuleren massaal voorstellingen: ‘Het is niet rendabel’

Taylor Swift woedend over aantijgin­gen Blur-zan­ger Damon Albarn

Taylor Swift is in alle staten nadat Damon Albarn, de muzikant die bekend is van zijn werk voor de bands Blur en Gorillaz, stelde dat Swift haar eigen nummers niet schrijft. De zangeres haalde via sociale media flink uit naar Albarn, die niet lang daarna zijn excuses aanbood.

25 januari