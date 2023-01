Aruba verwelkomt prinses Amalia, Willem-Alexander en Máxima

Later op de dag maken de officiële ontmoetingen plaats voor een stukje Arubaanse cultuur. In de stad San Nicolas is op een middelbare school een voorstelling over Boy Ecury, een Arubaans-Nederlandse verzetsheld, te zien. Daarna maken Amalia en het koningspaar een wandeling langs verscheidene muurschilderingen, gaan ze langs het Industriemuseum en is er een straatoptreden met onder meer breakdance, spoken word en een carnavalsoptreden door jongeren.