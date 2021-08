Ashton Kutcher en Mila Kunis grappen na ophef over niet wassen van hun kinderen

In een video op Instagram is het stel in de badkamer terwijl hun kinderen onder de douche staan. Ashton vraagt zijn vrouw of ze hun kinderen ‘probeert te smelten’ met water. ,,Je gooit water over de kinderen heen? Probeer je ze te laten smelten? Probeer je ze te verwonden met water?”, roept hij cynisch uit.

Mila barst vervolgens in lachen uit voordat Ashton de camera naar zichzelf draait. ,,Dit is belachelijk, wat gebeurt hier? We wassen onze kinderen, dat is al de vierde keer deze week”, zegt hij met een zogenaamd verschrikt gezicht. ,,Dit is te veel, hun lichaamsoliën worden zo vernietigd. Wat probeer je te bereiken?”, besluit hij met een knipoog, terwijl Mila door blijft grinniken.

Eind juli vertelden Ashton en Mila, ook wel bekend als Michael Kelso en Jackie Burkhart uit de That ‘70s Show, dat ze hun kinderen Lincoln (8) en Delta (6) alleen wassen als ze echt heel vies zijn. Die opvatting stamt uit de jeugd van Mila, die opgroeide in Oekraïne. Omdat ze als kind geen heet water had, kon ze dus weinig douchen. Kutcher verklaarde eveneens dat hij weliswaar zijn oksels en intieme delen dagelijks wast, maar niet per se onder de douche gaat. Niet lang daarna lieten ook acteurs Jake Gyllenhaal en Kristen Bell weten prima een paar dagen zonder douche te kunnen.

Quote Ik voel me veel fijner als ik schoon ben. Niet alleen voor mezelf maar ook voor mijn omgeving Dwayne Johnson

Hun uitlatingen zorgde voor een discussie waar niet alleen fans, maar ook andere celebrity’s zich in gingen mengen. Acteur Dwayne ‘The Rock’ Johnson is het totaal niet met het wasregime van zijn collega's eens. ,,Ik zit in het tegenovergestelde kamp. Ik kan niet vaak genoeg onder de douche springen, omdat ik me veel fijner voel als ik schoon ben. Niet alleen voor mezelf maar ook voor mijn omgeving.”

Rapper Cardi B heeft ook weinig op met de sterren die hebben laten weten zichzelf, of hun kinderen, niet dagelijks te wassen. De rapper gaf haar ongezouten mening via sociale media. ,,Wat is dat toch met die mensen die zich niet wassen? Dat gaat toch als een malle jeuken,” aldus Cardi, die veel bijval kreeg van haar fans maar ook van repliek gediend werd.

,,Elke dermatoloog zal je vertellen dat het niet goed voor je huid is om dagelijks te douchen, daar droogt je huid van uit. Tenzij je je elke dag in het zweet werkt door te sporten hoef je je echt niet continu te wassen,” schrijft een fan. Een ander zegt: ,,Oh mijn god, het idee alleen al dat je je niet dagelijks wast. Hoe smerig is dat?! Dat je gewoon uit bed kunt stappen en naar je werk gaat zonder je op te frissen...bah! Ik heb intens medelijden met de collega’s van zo’n type.”

