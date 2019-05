Ashton Kutcher getuigt in moordzaak

Michael Gargiulo wordt ervan verdacht twee vrouwen te hebben vermoord in Hollywood. Eén van hen, Ashley Ellerin, zou op de avond die haar fataal werd in februari 2001 een date hebben met Ashton. Toen de acteur haar kwam halen deed ze niet open.

In de rechtbank verklaarde Ashton dat hij Ashley kende via een vriend. Ze waren niet meer dan kennissen. De bewuste avond had mogelijk het begin kunnen zijn van een relatie, zo stelde hij. Toen Ashley niet opendeed dacht hij door het raam te zien dat er een glas rode wijn was gevallen. Dat bleek later bloed van de vrouw te zijn.