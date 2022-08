Astrid spreekt Harmjan streng toe na zoen-akkefietje: ‘Zulke spelletjes speel je niet’

B&B Vol LiefdeDe onthulling van Harmjan aan Ruud dat hij en Astrid gezoend zouden hebben, is compleet in het verkeerde keelgat geschoten bij de B&B-eigenaresse. Dat werd vanavond duidelijk in een nieuwe aflevering van B&B Vol Liefde . Astrid besloot Harmjan daarom streng toe te spreken. ,,Zulke spelletjes speel je niet, punt uit. Daar is voor mij echt duidelijk een grens.”

Astrid had naar eigen zeggen een slechte nacht achter de rug. Dat had alles te maken met een uitspraak van Harmjan. In de uitzending van gisteren was namelijk te zien hoe Harmjan een onderonsje had met Astrids nieuwe gast Ruud. Die was nieuwsgierig of er wellicht al iets was gebeurd tussen de twee. Op het gezicht van Harmjan verscheen een grote grijns toen Ruud de vraag stelde. ,,Daar geef ik natuurlijk eigenlijk geen antwoord op maar ja, er is wat gebeurd”, onthulde hij.

Harmjan besloot ook aan Astrid te vertellen dat hij open kaart met Ruud had gespeeld. Maar die bekentenis werd allesbehalve goed ontvangen door de B&B-eigenaresse. ,,Daar was ik niet zo blij mee. Want dat is niet wat er is gebeurd. En ik weet ook niet waarom hij het heeft gezegd, maar ik heb ook geen zin in dit soort spelletjes”, tierde Astrid vanavond voor de camera. ,,Dit is geen spelletje, dit heeft met gevoel te maken en dat is never nooit een spelletje. Zulke spelletjes speel je niet, punt uit. Daar is voor mij echt duidelijk een grens. Iets groter of mooier maken dan het is? Hou op, schei uit.”

De Groningse vrachtwagenchauffeur realiseerde zich ondertussen dat hij met vuur had gespeeld. ,,Het was gewoon super stom van mij. Ik heb de boel gewoon aangedikt.” Harmjan weet niet waarom hij eruit floepte dat hij met Astrid had gezoend. Was het om Ruud af te schrikken? ,,Ik heb eigenlijk geen idee. Het vloog eruit. Op het moment dat het gebeurde, heb je er al gewoon spijt van. Met het goede contact wat we echt hadden opgebouwd afgelopen week... denk ik wel: heb ik dat nou echt door zo’n ongelooflijke stommiteit weggegooid?”

Aanspreken

De situatie zat zowel Astrid als Harmjan niet lekker. Daarom besloot Astrid om Harmjan even apart te nemen voor een goed gesprek. Ze was nerveus, maar moest en zou Harmjan toespreken. Bovendien wilde ze duidelijkheid scheppen over ‘de kus’.

,,Ik denk dat wij van de een en dezelfde situatie een ander perspectief hebben”, begon Astrid, die samen met Harmjan aan de keukentafel zat. ,,We hebben vorige week een heel goed gesprek gehad en na dat gesprek heb je mij een omhelzing gegeven en heb je mij een kusje gegeven. En voor mij was dat het. That’s it. Maar nu kwam het op mij gisteravond over alsof we hadden staan zoenen, wat niet het geval was.”

Harmjan begreep Astrids verwarring en stelde dat het absoluut niet de bedoeling was geweest om de gebeurtenis ‘op die manier’ aan anderen uit te leggen. ,,Dat was echt wel een, naja, slip of the tong, of misschien een klein beetje iemand op afstand houden. Ja, ik weet niet. Ik ben daarin te ver gegaan, ja”, gaf Harmjan toe.

Quote Die deur is gewoon weer dicht Astrid

Astrid, die zei ‘vreselijk allergisch te zijn voor dat soort stoere mannenpraat’, dropte vervolgens nog een bommetje: Harmjan ging te snel. De twee hadden weliswaar leuke dagen achter de rug en er was sprake van klik, maar door de ontboezeming aan Ruud wist Astrid niet of ‘de schade hersteld kon worden’. ,,Die deur is gewoon weer dicht. Dat kiertje is weer minder groot. En ik kan daar oprecht ook gewoon niets aan doen.”

Harmjan kon niet veel meer doen dan zijn excuses aanbieden. Dat leek te werken, want Astrid ontdooide en pakte zijn hand vast. ,,Het is oké”, fluisterde ze terwijl ze hem een glimlach schonk.

