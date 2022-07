Ate de Jong gaat weer Amerikaanse film regisseren

De Nederlandse regisseur Ate de Jong gaat voor het eerst in drie decennia weer een Amerikaanse film maken. De 69-jarige filmer draait komend najaar in de Amerikaanse staat Kentucky de musicalfilm Americana Dream . De film gaat over twee jonge singer-songwriters die hopen door te breken via een talentenshow.

De hoofdrollen in de film worden gespeeld door Mary Sarah en Sam Varga. Sarah (27) was recent finalist in het programma The Voice US en trad op met grootheden als Willie Nelson en Dolly Parton. Varga (28) is een jonge zanger die de afgelopen jaren doorbrak op TikTok.

De Jong beproefde eind jaren tachtig na een aantal Nederlandse filmhits zijn geluk in de VS. Hier maakte hij de cultiflm Drop Dead Fred met Rik Mayall, de horrorkomedie Highway to Hell en een aflevering van hitserie Miami Vice met acteur Chris Rock in een bijrol. Daarna keerde de filmer terug naar Nederland, waar hij hits als Left Luggage en De Ontdekking van de Hemel produceerde.

,,Americana Dream wordt een film over een glamourvolle wereld, gezien door een Europese bril”, aldus De Jong. ,,De honger naar succes en roem haalt niet altijd het beste in mensen naar boven. Gelukkig doet muziek dat wel. Mensen die in eerste instantie niet bij elkaar passen worden soms door de kracht van de muziek smoorverliefd op elkaar.”

Het is niet bekend wanneer Americana Dream in de bioscopen te zien is.

