Audrina (The Hills) vraagt scheiding aan na tien maanden huwelijk

Carice en Guy Pearce samen te zien in thriller Domino

18:01 Carice van Houten (41) en haar acht jaar oudere vriend Guy Pearce zullen begin volgend jaar weer samen in een film te zien zijn. Van Carice was al bekend dat ze een rol heeft bemachtigd in Domino, de nieuwe film van de wereldberoemde regisseur Brian de Palma.