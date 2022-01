Australië roept Ye op zich te laten inenten voor tournee

De schaduw van schandaal The Voice: ‘Mijn stiefvader overleed voordat ik de kans kreeg om te zingen’

Simon Roberts (35) was bezig met een mooi avontuur bij The Voice, totdat alles anders werd. Verborgen leed, dat natuurlijk in de schaduw staat van het leed van de slachtoffers. ,,Er is er niks veranderd aan mijn plan om naar Nederland te verhuizen.’’

28 januari