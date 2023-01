Avengers-acteur Jeremy Renner deelt eerste video na zwaar ongeluk

Voor het eerst sinds zijn ongeluk op nieuwjaarsdag heeft Jeremy Renner bewegende beelden van zichzelf op Instagram gezet. De Amerikaanse acteur krijgt daarin een kleine ‘spa-behandeling’ op de intensive care. Te zien is hoe het haar van de 51-jarige Renner wordt gewassen. ,,Dit is mijn eerste douche in ongeveer een week tijd”, zegt een nog duidelijk verzwakte Renner in de video. ,,Smerig!”

Renner raakte ernstig gewond toen hij zondag werd overreden door zijn eigen sneeuwschuiver. De acteur, onder meer bekend als Hawkeye in diverse Marvel-titels (waaronder in The Avengers), probeerde het voertuig te stoppen. Hij liep onder meer inwendig borstletsel op. Ook raakte hij gewond aan zijn benen.

De Amerikaan gaf woensdag al een eerste teken van leven vanuit het ziekenhuis. Op Instagram deelde hij een selfie waarop ook te zien was dat zijn gezicht niet ongeschonden was gebleven. Zijn onderschrift luidde: ,,Bedankt allemaal voor jullie vriendelijke woorden. Ik ben er nog te beroerd aan toe om te typen. Maar ik stuur jullie allemaal liefde.”

Renner is behalve door zijn Marvel-werk ook bekend van zijn rol in The Hurt Locker, waarvoor hij in 2010 een Oscarnominatie voor beste acteur kreeg. Het jaar erop maakte hij opnieuw kans, dit keer in de categorie beste bijrol voor The Town.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: