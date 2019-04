Avengers Endgame beter dan voorganger

Ashton Brothers stoppen met circusfes­ti­val Ashtonia

8:31 De Ashton Brothers organiseren dit jaar voorlopig voor de laatste keer hun circusfestival Ashtonia. ,,Ashtonia is van groot, naar groter, naar groots gegaan. Het was een jongensdroom die uitkwam en het is een heerlijke avond uit gebleken. Nu is het weer tijd voor nieuwe avonturen", laat het theatertrio weten in een verklaring.