Avengers: Infinity War brengt meer dan 2 miljard dollar op

Eerder lukte dit alleen Avatar (2007), Titanic (1997) en Star Wars: The Force Awakens (2015). Avengers is de eerste film die in de zomer uitkwam en dit bedrag binnen heeft gesleept.



Avengers: Infinity War heeft wereldwijd al diverse records gebroken. De actiefilm passeerde onder meer als snelste ooit wereldwijd de grens van een opbrengst van 1 miljard dollar. Ook had Infinity War het beste openingsweekend ooit in de VS en het beste openingsweekend voor een Marvelfilm in Nederland