Avril Lavigne schrapt show in Zürich vanwege coronavirus

‘Het spijt me heel erg maar ik kan hier niets aan doen. Ik keek er erg naar uit om jullie te zien en ben erg teleurgesteld dat de show niet kan doorgaan’, laat de zangeres weten op social media.



Ook het Aziatische deel van haar Head above water-tournee wordt geraakt door het coronavirus. Volgens entertainmentwebsite TMZ gaan alle shows die de Canadese zangeres zou geven in Azië niet door. De 35-jarige zangeres zou onder andere gaan optreden in China, Japan en Taiwan.



De Canadese zangeres toert vanaf maart in verschillende Europese landen, waaronder Italië. Op 20 maart treedt ze voor het eerst in jaren weer in Nederland op, in AFAS Live in Amsterdam.



Avril is niet de enige muzikant die concerten heeft geannuleerd om het coronavirus. Eerder staakten ook acts als Green Day en BTS hun shows in Azië.