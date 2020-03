AVROTROS komt met speciale Songfestivaleditie Beste Zangers

Bas Smit laat dochter (8) zijn haar knippen tijdens livestream: ‘Klamme handjes’

15:50 Bas Smit heeft vandaag misschien wel voor de grootste uitdaging ooit in zijn leven gestaan: hij liet zijn 8-jarige dochter Lola zijn lokken knippen. Dat ging niet zonder slag of stoot, Smit werd in zijn nek én oor geknipt, tot aan bloedens toe. Ruim 24.000 mensen (een record voor Smit) schakelden in voor het tafereel dat live te volgen was op het Instagram-acount van Smit. ,,Ik zit helemaal met klamme handen hier’’, riep zijn vrouw Nicolette van Dam het meermaals uit in de livestream.