AVROTROS krijgt gelijk over bezwaar Annemiek Schollaardt

,,De Raad van Bestuur heeft niet zorgvuldig gehandeld en er is niet kenbaar rekening gehouden met de belangen van presentator Annemieke Schollaardt'', zegt de commissie in antwoord op het bezwaar van de omroep.



Op verzoek van NPO maakte Schollaardt medio 2017 de overstap van NPO 3FM naar NPO Radio 2 om daar een middagprogramma te presenteren. Amper twee weken na het begin van Annemiekes A-Lijst werd duidelijk dat de NPO haar programma/tijdslot in 2019 anders wilde gaan invullen. AVROTROS tekende na dit besluit bezwaar aan.



Algemeen directeur Eric van Stade van AVROTROS: ,,Ik ben erg blij dat de geschillencommissie ons in het gelijk heeft gesteld. Des te vreemder vind ik de reactie van de NPO dat zij de uitspraak van haar eigen Geschillencommissie naast zich neerlegt en nergens op terug wenst te komen. Waar heb je dan zo'n commissie voor? Het mag duidelijk zijn dat wij met deze uitspraak van de geschillencommissie in de hand vervolgstappen gaan zetten.''