AVROTROS-serie Vampieren in de nacht genomineerd voor Emmy

Vampieren in de nacht speelt zich af in 1889 en vertelt het verhaal van de vijf overgebleven vampierenclans in Europa, die trainen om te overleven. In hun midden is de 14-jarige Alisa, die de macht heeft om te kiezen tussen het eeuwige leven als een vampier of alle vampiers te laten leven als mensen. De internationale tv-serie is gebaseerd op de Duitse boekenreeks Die Erben der Nacht en geregisseerd door Diederik van Rooijen (Penoza).