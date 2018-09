AVROTROS sleept NPO alsnog voor de rechter om Annemieke Schollaardt

Momenteel moet Schollaardt haar radioplek delen met Rob Stenders. En dat was niet de bedoeling, meent AVROTROS. Dekker: ,,Het was ons toegezegd door de NPO dat Annemieke bij haar overstap van 3FM naar Radio 2 een prominente vaste plek in de middag zou krijgen.’’

De omroep was eerder al van plan juridische stappen te ondernemen tegen NPO-radiobaas Jurre Bosman. Toen opnieuw met het radioschema werd geschoven en AVROTROS weer hoop kreeg op een dagelijkse plek voor Schollaardt, ging dat voornemen voorlopig de ijskast in.

Het leek er namelijk op dat AVROTROS zijn zin kreeg. Ingewijden vertellen dat de NPO bereid was KRO-NCRV-dj Gijs Staverman van zijn dagelijkse plek tussen 12.00 en 14.00 uur te halen. Hij zou dan verhuizen naar de vrijdagmiddag en ook in het weekend radio maken. Dat plan had bij de verschillende omroepen het meeste draagvlak, maar vond op het laatste moment tóch geen doorgang.

Voorgeschiedenis

De voorgeschiedenis is complex. Annemieke Schollaardt maakte medio 2017 de overstap van 3FM naar Radio 2 om daar een middagprogramma te presenteren: Annemiekes A-Lijst tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

Vrijwel tegelijkertijd keerde dj Rob Stenders (van AVROTROS) terug op zijn oude nest BNNVARA. De dj had erop gerekend dat hij zijn Platenbonanza, het best beluisterde programma op Radio 2, gewoon kon blijven maken, maar de overkoepelende NPO besliste aanvankelijk anders. Zijn middagplek bleef bij AVROTROS, die van Annemieke Schollaardt.



Het verdwijnen van Platenbonanza op die uren leidde tot grote kritiek op NPO-radiobaas Jurre Bosman. Die kwam daarop met een compromis: Stenders van maandag tot en met donderdag, Schollaardt van vrijdag tot en met zondag. Daarop tekende AVROTROS, met succes, bezwaar aan bij een onafhankelijke geschillencommissie. Nu wordt alsnog ook de stap naar de bestuursrechter genomen.

Reactie NPO



,,We moeten als NPO soms lastige keuzes maken'', reageert een woordvoerder van de NPO. ,,Dat hebben we vorig jaar gedaan. De NPO is trots op de sterke programmering zoals deze nu te horen is op Radio 2 en Radio 1, waarbij de luisteraar altijd centraal staat. Het programma Annemieke’s A-lijst van Annemieke Schollaardt is een belangrijk onderdeel van de succesvolle programmering op Radio 2. Dit geldt ook voor Nieuwsweekend met Peter de Bie en Mieke van der Weij. Een van de meest geliefde programma’s op Radio 1.''