AVROTROS wil niets te maken hebben met 'knullig' VVD-spotje

Rik van de Westelaken presen­teert ook het volgende WIDM-sei­zoen

11:25 Rik van de Westelaken gaat ook volgend jaar Wie is de Mol? presenteren. ,,Niemand heeft nog tegen mij gezegd dat het niet zo is en we zitten al druk in de voorbereidingen voor seizoen 20. Dus ik ga ervan uit dat het de bedoeling is dat ik ook mee ga", zei Rik van de Westelaken bij Ekdom in de Morgen op Radio 10.