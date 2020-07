Baas in eigen film

Charlize Theron is een van de vele ster-actrices in Hollywood met een eigen pro-ductiebedrijf. Zij kan zelf bepalen welke rollen ze speelt in haar films. Haar laatste wapenfeit is de actiefilm The Old Guard.

Volledig scherm Charlize Theron in THE OLD GUARD. © Aimee Spinks/NETFLIX

Ab Zagt

Hoe belangrijk het is om als ster zelf films te produceren, ervoer Charlize Theron (44) vorig jaar met haar film Bombshell over de MeToopraktijken bij de nieuwszender Fox News.

Vlak voordat de opnamen hadden moeten beginnen, viel een van de voornaamste financiers af. Normaal gesproken betekent zo'n tegenslag einde oefening of veel vertraging. Maar Theron zette haar schouders eronder en slaagde er met haar eigen productie- bedrijf Denver and Delilah, vernoemd naar haar twee hondjes, binnen de kortste keren een nieuwe geldbron aan te boren. ,,Ik heb mijn bedrijf niet opgericht om mezelf betere rollen te gunnen'', verklaarde Theron in 2003 toen zij Denver and Delilah oprichtte. ,,Ik gebruik wel mijn naam om bepaalde films van de grond te krijgen, maar mijn belangrijkste drijfveer is dat ik verhalen wil verfilmen die ik belangrijk vind.''

Theron wil ook zoveel mogelijk vrouwen bij haar films inschakelen. ,,Vooral achter de camera vind ik het belangrijk om vrouwen een kans te geven. Er zijn voldoende talenten beschikbaar met wie ik graag werk en in wie ik alle vertrouwen in heb.''

Een voorbeeld is haar nieuwe film The Old Guard, die zij voor Netflix produceerde en waarvoor zij een vrouwelijke regisseur koos, Gina Prince-Bythewood. Zij maakte in 2000 furore met de bekroonde film Love &Basketball. Theron heeft goede ervaringen met vrouwelijk regisseurs. In 2003 maakte zij onder regie van Patty Jenkins (de maakster van de Wonder Woman-films) Monster, over een seriemoordenares. Het leverde haar een Oscar op als beste actrice.

Sindsdien heeft Theron met haar bedrijf wisselend succes gehad. De Netflix-film Murder Mystery uit 2019 (met Jennifer Aniston) werd niet bepaald juichend ontvangen. De bioscoopfilm Tully (2018), over een overspannen huisvrouw met drie kinderen, flopte in de bioscopen. Hetzelfde lot onderging Long Shot (2019), waarin zij een vrouwelijke presidentskandidaat speelt. ,,Maar het zijn wel films die normaal gesproken lastig te financieren zijn'', motiveert Theron.

De actrice deinst er ook niet voor terug om actiefilms te produceren. Ze etaleerde haar vechtkunsten al in Atomic Blonde (2017) en Mad Max: Fury Road (2018) en nu in The Old Guard. Onlangs zei Theron daarover: ,,Ik heb geen feministische agenda bij het kiezen van dit soort rollen. Ik vind het veel belangrijker om in mijn films authentiek over te komen. En als ik zelf produceer, vergroot ik mijn invloed op dit soort rollen.''

Volledig scherm Charlize Theron als Andy in The Old Guard. © Aimee Spinks/NETFLIX

Seksisme

Theron is niet de enige actrice die het heft in eigen handen heeft genomen. Ook collega's als Reese Witherspoon, Drew Barrymore, Elizabeth Banks, Eva Longoria, Margot Robbie, Natalie Portman, Salma Hayek en Sandra Bullock hebben de stap gewaagd.

Een van de redenen waarom zoveel vrouwen zelf macht proberen te krijgen in Hollywood zijn de effecten van de MeToobeweging en het gedrag van producent Harvey Weinstein. Als zij zelf de touwtjes in handen hebben, kunnen zij seksisme voor en achter de camera uitbannen.

Reese Witherspoon, die met haar eigen onderneming Pacific Standard films en tv-series produceerde als Gone Girl en Big Little Lies, haalde bij de lancering van haar productiebureau haar moeder aan. ,,Zij zei vaak: 'Als je iets voor elkaar wil krijgen, kun je het beter zelf doen.' Dat heb ik altijd goed in mijn oren geknoopt.''