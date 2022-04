Babette en Joep ook samen in De Verraders: ‘Dacht je eindelijk eens verlost te zijn van die vrouw’

Will Smith weigerde Oscaruit­rei­king te verlaten, Chris Rock is klap ‘nog aan het verwerken’

Will Smith werd afgelopen weekend gevraagd de Oscaruitreiking te verlaten, na de klap die hij uitdeelde aan komiek Chris Rock. De acteur weigerde dit, laat The Academy of Motion Picture Arts and Sciences weten. Intussen moet Rock het voorval ‘nog verwerken’.

31 maart