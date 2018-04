Baby Leentje maakt Lauren Verster overbezorgd: 'Het gaat best ver'

Lauren is bijvoorbeeld bang dat het meisje stikt in een dekentje. ,,Dan ga ik dat de hele tijd goed leggen. Of ik haal allemaal dingen bij haar hoofd weg, om alles uit te sluiten. Terwijl ik dat allemaal al gecheckt heb'', vertelt ze in De Telegraaf. ,,Midden in de nacht luister ik vaak of ze nog ademt, ja het gaat best ver. Misschien ben ik wel een beetje overbezorgd.''