Babynieuws bij twee van de drie heren van Kris Kross Amsterdam

De vriendin van Yuki was afgelopen donderdag uitgerekend. Toen schreef het Kris Kross-lid bij een foto van hen samen op Instagram ontzettend trots te zijn op zijn vriendin. ‘Ik weet echt wel dat elke zwangerschap anders is, soms wat makkelijker, vaak wat moeilijker. Vast en zeker, maar ik ben zo fokking trots op jou en hoe jij jouw (onze) zwangerschap doormaakt’, schrijft Yuki. ‘Deze foto is van vandaag. 4 februari is de dag dat we uitgerekend zijn, maar ik maak me niet druk als ze ervoor kiest nog even binnen te blijven bij jou.’