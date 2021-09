Baccara-zangeres Maria Mendiola (Yes sir, I can boogie) overleden

In 1977 scoorden ze een grote hit met “Yes sir, I can boogie”, die achttien miljoen keer verkocht werd. Ook de opvolger “Sorry, I’m a lady” deed het erg goed in de Europese hitparades. In 1978 vertegenwoordigde Baccara Luxemburg op het Eurovisiesongfestival in Parijs met “Parlez-vous français” en bereikte daarmee de zevende plaats.

Afgelopen zomer werd “Yes sir, I can boogie” nieuw leven in geblazen, toen het Schotse voetbalelftal het tijdens het EK als alternatief volkslied had omarmd. Mendiola was geroerd dat het lied na al die jaren nog steeds een rol van betekenis speelde. ,,Ik had nooit gedacht opnieuw in de hitparade te staan. Het Schotse team heeft mensen eraan herinnerd dat we nog steeds bestaan, wat erg leuk is’', aldus Mendiola.