Bakken kritiek voor Anna Nooshin om ‘vollere lippen’

Fajah Lourens neemt filmrol van Imanuelle Grives over

11:16 Fajah Lourens heeft een rol weten te scoren in de film Suriname. Ze neemt het stokje over van Imanuelle Grives, die eigenlijk die rol op zich zou nemen maar is opgepakt wegens drugsbezit op het Belgische festival Tomorrowland. Dat maakte de Killerbody-fanate vanochtend bekend in De 538 Ochtendshow met Wietze de Jager. ,,Het kwam nu een beetje toevallig op m’n pad, omdat er een actrice uitviel", zei Fajah in eerste instantie lichtelijk geheimzinnig.