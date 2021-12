Baldwin ontkent dat hij de trekker overhaalde bij dodelijk schietincident op filmset

Eind oktober kwam cameravrouw Halyna Hutchins om het leven bij een fataal schietincident op de filmset van Rust. De revolver die Baldwin in zijn handen had, bleek geladen te zijn met een echte kogel. Regisseur Joel Souza raakte gewond toen het wapen afging.



In het programma ‘Good Morning America’ zegt Baldwin dat hij de trekker van het wapen niet heeft overgehaald. Het was zijn eerste tv-interview na het incident. De politie doet inmiddels ook onderzoek naar de leverancier van de munitie, melden verschillende media.