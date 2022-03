BAM! begint NPO-meldpunt voor zangers die niet betaald krijgen

Van artiesten hoort BAM! dat de publieke omroep zich in de praktijk niet altijd aan de code houdt. ,,En dat terwijl artiesten veel investeren in hun optredens. Ze maken reiskosten, repetitie-uren, huren technici en bandleden in, en dat (vaak) allemaal uit eigen zak”, aldus BAM!. De beroepsvereniging is hierover in gesprek met NPO. “Met het meldpunt verzamelen we zoveel mogelijk informatie over programma’s en vergoedingen, om beter inzicht te krijgen in de problematiek.”

Redelijke vergoeding

De NPO laat in een reactie weten dat omroepen zelf moeten beoordelen wat een ‘redelijke vergoeding’ is voor een artiest die optreedt in een programma. ,,Als NPO hanteren we als uitgangspunt dat artiesten en muzikanten die optreden in programma’s hiervoor een redelijke vergoeding ontvangen”, aldus de NPO-zegsman. ,,Wat redelijk is, hangt af van de omstandigheden van het geval en is ter beoordeling aan de betreffende omroep. We zijn in gesprek met Ntb/Kunstenbond om te kijken hoe we onredelijke praktijken kunnen voorkomen.”