Banksy heeft ‘spraykantie’: langs Engelse kust duiken kunstwerken op

Vooral in het kustplaatsje Lowestoft is Banksy erg actief geweest: daar zijn maar liefst vier werken opgedoken. Zo staan er op een brug over een rivier drie kinderen afgebeeld, een rondslingerend stuk golfplaat doet dienst als bootje. Eén van de kinderen schept het zinkende bootje leeg met een emmer, een ander kind kijkt in de verte. Met de slogan ‘We’re all in the same boat’ (vrij vertaald: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje) lijkt de kunstenaar te verwijzen naar de klimaatopwarming.



De golfplaat is door gemeentewerkers inmiddels weggehaald, omdat die de afvoer blokkeerde en er hevige regenval werd voorspeld. Maar een woordvoerster van de gemeente heeft volgens BBC beloofd dat het ‘bootje’ op termijn terug zal worden geplaatst.

Volledig scherm Een Banksy in het Nicholas Everitt Park in Lowestoft. © AP

Op de zijgevel van een woning heeft Banksy ook zijn creativiteit de vrije loop gelaten. Daar prijkt een grote meeuw boven een container met isolatiemateriaal, dat met een beetje verbeelding ook een pakje friet kan zijn.

Volledig scherm De meeuw in Lowesof © REUTERS

Daarnaast dook ook dit spelende kindje (ziet foto hieronder) op in Lowestoft. Een kind met een zonnehoedje op zit op z’n knieën en lijkt een zandkasteel te bouwen. Op het voetpad liggen een hoopje zand en enkele losliggende tegels. Opvallend is dat het kind geen schopje vast heeft, maar wel een koevoet.



Professor Paul Gough van de Arts University Bournemouth vermoedt dat de kunstenaar hier verwijst naar de studentenopstand in Parijs in 1968, vertelt hij aan de BBC. Toen werd slogan ‘Sous les pavés, la plage!’ vaak gebruikt, wat betekent ‘Onder de stoep, het strand’, en bedoeld was als aanklacht tegen de urbanisering en de moderne samenleving. De koevoet kan volgens hem dan weer een verwijzing zijn naar ‘een wereld van uithuiszettingen en kraken’.

Volledig scherm Het scheppende kindje in Lowesoft. © AFP

Als laatste is ook op het strand van Lowestoft een Banksy opgedoken. Een rat geniet daar van een drankje op een strandstoel onder een parasol en een druppende afvoerbuis. Doordat er een rat werd afgebeeld, moest het bijna wel om Banksy gaan. De kunstenaar gebruikt het knaagdiertje regelmatig in zijn werken.

Volledig scherm De rat bij het strand. © AFP

Banksy is inmiddels een wereldwijd bekend fenomeen geworden. Vorig jaar verraste hij een ziekenhuis in Southampton met een tekening van een jongetje dat een nieuwe superheld heeft. Zijn Batman- en Spidermanpoppen liggen in de prullenbak en in zijn hand heeft hij een verpleegkundige met een mondkapje op. Ook is hij bekend van de veiling van het werk ‘Meisje met de ballon’ in 2018. Nadat het werk was afgehamerd voor 1,2 miljoen euro, vernietigde de tekening zichzelf door de ingebouwde papierversnipperaar.

