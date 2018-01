'Barbie, keep strong en vecht voor jezelf en je kinderen'

Ook wordt het feit besproken dat Samantha in Scheveningen de zorg voor haar kinderen op zich neemt en dat haar dat zwaar valt. ,,Als je mama bent, ben je nog steeds mens op de eerste plaats. Veel vrouwen vergeten dat en zijn alleen nog maar mama, waardoor je jezef vergeet te verzorgen. Misschien een les voor meer mama's dat ook jijzelf heel belangrijk bent!'', klinkt het. En: ,,Lieve Samantha, ik heb met pijn in me hart na je laatste real life soap gekeken. Ik zie verdriet, pijn en zoveel vechten voor je kinderen. Ik hoop oprecht dat jij je geluk met je kinderen mag vinden. En dat je rust krijgt in je leven en in je koppie. Hou je vast aan je familie en vrienden die er wel voor je staan. Vecht voor jezelf en je kinderen. En ik hoop dat je met Michael goed contact hebt over je kleine dame en boef. Het ga je goed meid! Heel veel sterkte wat er ook mag zijn. Keep strong.''



Over wat er precies aan de hand is, doet Samantha's familie nog geen uitspraken. Ook haar nieuwe vriend Jordi Ossel, met wie ze een paar weken samen is, kan niets zeggen. Volgens Jake Hampel, voormalig manager van de Haagse, is haar leven in een 'vrije val' terecht gekomen. Hij liet gisteren aan het AD los: ,,Haar ex woont in het buitenland en ik was er ook niet meer. Dus stond ze er - op eigen verzoek - zonder die twee stabiele factoren in haar leven helemaal alleen voor. Toen ik vertrok heb ik tegen Samantha's ouders gezegd dat ze iets van mental coaching nodig heeft. Naar mijn weten heeft ze die geestelijke hulp op eigen verzoek nooit gezocht en gekregen.”