Barbie sluit haar kinderen weer in de armen

De Haagse hoogblonde realityster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, is vandaag herenigd met haar kinderen. Nu Samantha zich beter voelt, haastte ze zich naar Schiphol om daar dochter Angelina Melissa Cora (6) en Milano Michael Ronnie (3) op te vangen. Om hun terugkomst te vieren, werden verschillende uitstapjes in en rond haar geliefde woonplaats Scheveningen georganiseerd.

Trots toont Samantha tientallen foto's waarop zij en de kinderen volop stralen. ,,Ik hou het allermeest van jullie'', luidt haar korte conclusie. Met de komst van de kids hoopt ze dat er betere tijden voor haar aanbreken nadat ze in januari met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis. Aanleiding was een poging tot zelfmoord, waarna in overeenstemming met Samantha's ex Michael van der Plas, haar familie en Jeugdzorg werd besloten dat de kinderen voorlopig beter af waren bij hun vader in Spanje.

Een maand geleden stapten Angelina en Milano in het vliegtuig en werden ze in Torremolinos - waar Michael een feestcafé bezit - verzorgd door hun vader en zijn vriendin Naomi. ,,Het was misschien wel de moeilijkste beslissing van haar leven, maar ik denk tegelijk de verstandigste'', aldus Michael over het besluit van zijn ex.

Hoe lang de kinderen terug zijn in Scheveningen is niet bekend. Ze genoten vandaag onder meer van een uitje naar de plaatselijke bioscoop om daar de Nederlandse animatiefilm Pieter Konijn te zien. Rolf Tangel, met wie Samantha sinds kort weer samen is, is niet op de foto's te zien.

Michael vermaakt zich op de Spaanse costa. ,,Lekker bakken'', liet hij vandaag weten.