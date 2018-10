Barman Victor van First Dates: Liefde, je gunt het iedereen

Het geheim van First Dates? ,,Liefde, iedereen zoekt dat toch?” Barman Victor Abeln zegt het met een veelzeggende glimlach op zijn gezicht.



We zitten in het First Dates restaurant. Zowel blinddaters als ‘achtergrondeters’ - oneerbiedig: mensen voor de vulling - druppelen binnen voor de opnamen. Maître Sergio ontvangt de gasten als eerste en stelt ze op hun gemak. Bij barman Victor (34) aan de bar zien de twee vrijgezellen elkaar voor het eerst. Hij schenkt ze hun eerste drankje in en vervolgens gaan ze aan tafel voor het diner, met als doel de liefde te vinden.



De sfeer is er een van zowel spanning als ontspanning, in het restaurant hangt een verrukkelijke etensgeur, een mengeling van vlees en vis. Alle gasten zien er tiptop uit. Net als de gastheren, Sergio in fraai donker kostuum, Victor in kraakwit overhemd met rode vlinderdas. De vele camera’s aan de wand zijn dan wel zichtbaar, iedereen vergeet ze binnen een mum van tijd.



First Dates is een bijzonder avondje uit. ,,En de mensen thuis mogen meekijken”, vertelt Abeln. ,,Het is ook voyeurisme. Alsof je op een terras zit en je merkt dat er aan het tafeltje naast je een date aan de gang is. Wil je toch stiekem meeluisteren. Ik heb dat gehad in de kroeg waar ik werkte, De Wetering. Zaten er ook wel eens stelletjes voor de open haard. Als ik daar een blokje hout op het vuur ging leggen en ik hoorde ‘oh dus jij komt uit Friesland?’, wist ik genoeg: een date! Dan deed ik ineens heel rustig aan met mijn houtblokje…”