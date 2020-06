Barry Atsma: ‘Ik voel me op de set veiliger dan bij Albert Heijn’

Via een zoomverbinding toont Barry Atsma een litteken op zijn rechterhand dat hij opliep bij de opnamen van de Engelse tv-serie The Split. Het is een aandenken van een scène waarin hij vecht met de echtgenoot van zijn geliefde. ,,Op een gegeven moment haalt hij uit en krijg ik een enorme jaap op mijn hand. Mijn shirt zat onder het bloed. Het is allemaal te zien in de vierde aflevering van deze serie. Dus wie echt bloed van mij wil zien, moet zeker kijken.’’



Atsma vertelt het voorval met een brede grijns. Het overkomt hem vaker. Ook op de set van de Duitse serie, Du sollst nicht lügen, waaraan hij momenteel werkt, liep hij onlangs een steekwond op. Ditmaal in zijn dijbeen. Stoer: ,,De wond is inmiddels dichtgeplakt en gedesinfecteerd. Ik kan gewoon weer aan de slag.’’



Ook Atsma kreeg in zijn beroep te maken met de coronacrisis. Twee maanden geleden werden de opnamen in Duitsland stilgelegd. Maar sinds een aantal weken kan de acteur weer verder met zijn rol als een arts die zijn vrouw heeft verloren en verzeild raakt in een Metoo-achtige affaire met de lerares van zijn kind.