Barry Atsma is kleurrijke Franse edelman in deze met vier sterren bekroonde serie

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag het kostuumdrama The Serpent Queen .

Hoe kon een vrouw, afkomstig uit een van de meeste gehate families van Europa, uitgroeien tot de machtigste en meest gevreesde vrouw van Frankrijk?

Catherine de Medici (1519-1589) kreeg het voor elkaar door een combinatie van slimheid, overlevingsdrift en geniale manipulaties. Zij deinsde er zelfs niet voor terug eigen familieleden, onder wie haar zoon, om zeep te helpen. Gif was haar belangrijkste wapen.

Het leven van deze regentes spreekt tot de verbeelding en is daarom al vaker verfilmd. Maar nog nooit zoals het in The Serpent Queen gebeurt. Samantha Morton speelt de volwassen Catherine die haar levensverhaal vertelt aan een pientere dienstmeid die zich niets aantrekt van de gevreesde reputatie van de Italiaanse koopmansvrouw die zich opwerkte tot de Frans royalty.

Haar verhaal bevat tal van levenslessen zoals de angst die vrouwen met macht oproepen. Nou is dat in het geval van Catherine wel terecht. Zij deinst nergens voor terug zoals uit een aantal afrekeningen blijkt. Pikant is ook haar huwelijksnacht, waarbij de halve hofhouding als getuige in de slaapkamer aanwezig is. Er zitten meer pittige momenten in dit kostuumdrama. Wat te denken van een scène waarbij de paus (gespeeld door Charles Dance) van zijn aambeien wordt verlost?

De serie, gebaseerd op de gelijknamige roman van Leonie Frieda, bulkt van de kleurrijke types. Een van hen wordt gespeeld door Barry Atsma als een Franse edelman die aanvankelijk als het schoothondje van de koning wordt afgeschilderd, maar later toch een echte rol van betekenis speelt.

The Serpent Queen wordt gedragen door Morton die in de latere afleveringen, als zij over haar jeugd is uitgesproken, steeds meer haar ware en vileine gezicht laat zien.

Volledig scherm Atsma in The Serpent Queen. © Starz

Volledig scherm Samantha Morton in The Serpent Queen © Viaplay

