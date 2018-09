Barry Atsma: Nieuw seizoen KLEM wordt retespannend

De opnames van de tweede KLEM vonden eind vorig jaar en begin dit jaar al plaats. De acteurs werden onder meer gespot in een zwembad in Alphen aan den Rijn. Vrijwel alle personages die het eerste seizoen overleefden, keren terug.

Atsma liet in februari vorig jaar weten overdonderd te zijn van het succes van de dramareeks. ,,Het is niet normaal. Natuurlijk word ik wel vaker aangesproken op straat maar nu neemt het extreme vormen aan. Ik kwam afgelopen week terug uit Duitsland, ik had een petje op en dacht: nou, lekker, niemand heeft door dat ik hier loop. En terwijl ik dat dacht riep een taxi-chauffeur me na: Heee! Klem! Goed brilletje heb je op! Leuk man!'', vertelde hij.