Barry Atsma wint prestigieuze Duitse acteerprijs

Barry Atsma heeft in Berlijn de Deutscher Schauspielpreis in de wacht gesleept voor zijn rol in de tv-serie Bad Banks. De prijs wordt gezien als een van de grootste acteerprijzen van Duitsland.

Atsma speelt in de Duitse serie Bad Banks een beruchte bankier die bekendstaat om zijn hoge winsten en zijn risicovolle beleid. De acteur won in de categorie beste mannelijke hoofdrol van het jaar. Ook zijn tegenspeelster Paula Beer viel in de prijzen. Zij speelt in Bad Banks de rol van Jana.

Bad Banks oogstte dit jaar veel succes in Duitsland. De serie was onlangs in een nagesynchroniseerde versie te zien bij de NPO. Het tweede seizoen is in de maak.

De Nederlandse acteur is binnenkort ook te zien in de sf-thriller The Rook. The Rook gaat over een vrouw die wakker wordt in Londen omringd door een groot aantal lijken. Ze heeft geen idee wat er is gebeurd en hoe ze hier terecht is gekomen, maar achterhaalt dat zij een hoge ambtenaar is bij een geheime Britse dienst voor mensen die paranormaal begaafd zijn. Atsma speelt een belangrijke bijrol als Peter van Syoc, een psychotisch sleutelfiguur in een misdaadsyndicaat dat bekendstaat als The Lugat.

De serie, die zich afspeelt in de toekomst, is in Amerika bij zender Starz te zien; in Nederland gaat Ziggo de reeks exclusief uitzenden.

Volledig scherm De cast van Bad Banks. © EPA