Barry Hay gaat ‘muziekaflevering’ presenteren voor VPRO: ‘À la Jools Holland’

Golden Earring moest in februari 2021 vrij abrupt stoppen met optreden omdat Kooymans ziek bleek te zijn. De formatie had toen zestig jaar op het podium gestaan, maar niet altijd in dezelfde bezetting. Barry Hay kwam in januari met zijn drie collega’s van Golden Earring voor het eerst weer samen voor een kleine reünie. Zij kwamen samen bij gitarist George Kooymans, die aan ALS lijdt. ,,Het is echt wel cool dat we weer even compleet zijn met zijn vieren”, vertelde Hay destijds., ,We gaan zitten en wijn drinken en ouwehoeren. Het is echt wel een dingetje dat we weer samen zijn. Ik hoop niet dat het een afscheid is.”