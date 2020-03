Bart en Robins eerste optreden is voor 17.000 man in de Ziggo Dome

Dat BenR op het podium staat met The Script ontstond in de studio van Qmusic. De twee maken wekelijks een cover van een nummer uit de Top 40 en zingen dit in het programma van Kai Merckx. Toen hij het clipje aan de Ierse band liet zien, hadden zij een uitnodiging: of het duo met hen wilde optreden in de Ziggo Dome. Zo gezegd, zo gedaan, maar een eerste optreden ooit voor 17.000 man in een uitverkochte concerthal, is toch wel een dingetje voor Bart en Robin.

Bloopers

,,Toen we het in de uitzending hoorde van Kai hebben we meteen onze zangdocente gebeld en dubbele lessen gevraagd", vertelt Robin. ,,We zijn iedere dag met de show bezig.” De voorbereidingen op het optreden zijn te volgen in een videoserie die ze maken voor deze site. Robin: ,,Je ziet daarin onder meer hoe het nummer is ontstaan. Maar ook hoe we leren met oortjes optreden.” Bart: Ja, vooral heel veel bloopers ook.”



Als het aan de twee zangers ligt, blijft het niet bij één optreden. Ze hebben een zelf geschreven single gemaakt, waarvoor ze nu in de opnames van een clip zitten. ,,Het heet Vergeet Me en gaat over bindingsangst. Dat moment dat je denkt jij bent het voor mij, maar of dat wederzijds is. Het is echt een Nederlandse poptrack", vertelt Robin. Bart vult aan: ,,Die single gaat rond het concert uitkomen. En hopelijk komen daar dan ook meer optredens uit. Een tour hebben we nog niet gepland.”



Robin heeft wel een boodschap voor Qmusic-dj Kai Merckx, bij wie ze wekelijks een cover spelen. Hij is nog niet langs geweest met de belofte de single van BenR te gaan draaien op de radio. ,,Mocht hij dit lezen en alle radiostation, draai onze single!”