Bas mist kleine Dré en Fred loopt niet alleen

video Jan Dulles bleef liegen over The Masked Singer: 'Maar ik werd keihard uitgela­chen’

14 november Hij wordt overladen met felicitaties en heeft duizenden nieuwe volgers op Instagram: Jan Dulles voelt zich een echte winnaar nadat hij er gisteravond met de winst vandoor ging als Neptunus in het hitprogramma The Masked Singer. Volgens de 3Js-zanger wist heel Volendam al dat hij in het pak verscholen zat, maar hij liet zich niet uit de tent lokken. ‘Ik bleef liegen, maar dan werd ik keihard uitgelachen’, vertelt hij aan deze site.