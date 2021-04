Bas trekt in All You Need boetekleed aan na bedriegen zwangere vriendin: ‘Ik ben een klootzak geweest’

Smoorverliefd waren Bas en Suzanne op elkaar, maar vlak voor de geboorte van hun eerste kindje bleek dat Bas er nog een andere relatie op nahield. Het betekende het einde van hun romance. Bas was echter vastbesloten om Suzanne voor zich terug te winnen en dus schreef hij All You Need is Love . ,,Wat ik wil overbrengen is: we gaan apart wonen, maar ik hoop dat onze harten weer samen kunnen blijven”, vertelde hij vanavond aan Dr. Love Robert ten Brink.

Drie jaar geleden ontmoetten Bas en Suzanne elkaar voor een zakelijke meeting. Daar voelden de twee al snel dat er een enorme connectie tussen elkaar was. Liefde op het eerste gezicht, dus. Bas en Suzanne kregen een relatie, gingen samenwonen en zes maanden later werd hun liefde bezegeld: Suzanne bleek in verwachting te zijn van een dochtertje. Hoe veelbelovend die eerste paar maanden ook leken, tijdens de zwangerschap liepen de spanningen tussen het koppel steeds meer op. Niet heel gek, want tijd om elkaar uitgebreid te ontdekken en ingespeeld te raken op elkaar was er niet echt geweest.



Vlak voordat de kleine spruit ter wereld zou komen barstte de bom. Bas bleek er nog een andere relatie op na te houden, die al vier jaar lang voortduurde. Voor het oog van de camera deed hij vanavond zijn verhaal aan Robert ten Brink, met als doel Suzanne voor zich terug te winnen. ,,Dat was een vreselijk pijnlijk moment. De donkerste bladzijde uit mijn leven. Hoe ik dat heb aangepakt, heb ik heel erg verkeerd gedaan”, vertelde Bas, die stelde destijds bekneld te zijn geraakt in de situatie en niet wist hoe hij daar nog uit moest komen. ,,Er zijn dus alleen maar verliezers in deze”, concludeerde Ten Brink.

Suzanne had ondertussen een gebroken hart, maar gaf Bas tóch nog een kans om zijn leveren te beteren. Hij was aanwezig bij de geboorte van hun dochtertje Valerie Joy en deed zijn best om alles weer op de rit te krijgen. ,,Om een goede vader te zijn voor mijn dochter, maar ook een goede partner voor Suzanne.” Tevergeefs. ,,We wonen nu toch weer apart.” En dus schakelde hij hulp van All You Need is Love in om Suzanne wederom de liefde te verklaren.

Geschrokken

Zij kreeg vanavond in het bijzijn van de presentator een video voorgeschoteld waarin Bas het boetekleed aantrok en beloofde er ‘alles aan te doen’ om het weer goed te krijgen. ,,We hebben veel meegemaakt. Ik ben echt een klootzak geweest en heb je veel verdriet gedaan. Maar ik wil het anders doen. Ik wil je laten zien dat ik voor je wil vechten, dat jij de vrouw bent met wie ik oud wil worden, dat jij de vrouw bent van mijn leven.”



Suzanne reageerde ietwat koel op de verzoeningspoging van haar ex. En terecht, vond Ten Brink. ,,Ik zie wel dat het recht uit zijn hart komt, maar wij hebben een heel verleden. Ik ben heel voorzichtig, laat ik het daarbij houden.” Suzanne stond dus allerminst te trappelen om Bas weer in zijn armen te vliegen, maar werd er door Ten Brink wel aan herinnerd dat er een kind in het spel is. Was het dan écht uitgesloten dat de twee weer herenigd zouden worden? ,,Ik kan daar niet zo a la minute een antwoord op geven”, reageerde Suzanne, die daarna onthulde dat de deur voor Bas nog wel op een klein kiertje stond.



Dat de deur inderdaad nog op een kiertje stond, bleek toen Bas en Suzanne kaarsrecht tegenover elkaar stonden. Was het eerst wat ongemakkelijk, knuffelden de twee elkaar uiteindelijk toch. Suzanne benadrukte wel dat ze Bas niets kon beloven. ,,Hee joh, gekkie”, fluisterde ze Bas nog toe toen hij zijn tranen niet kon bedwingen. ,,Ik ben me echt kapot geschrokken.”

Tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm Suzanne krijgt de video van Bas te zien in All You Need is Love. © RTL

Stap vooruit

De grote hamvraag van vanavond: zijn Bas en Suzanne na zijn liefdesverklaring weer een stel? ,,Het gaat goed, in die zin dat het een opening is geweest. Het heeft ons natuurlijk in gesprek gebracht. En natuurlijk heeft het tegelijkertijd ook niet opeens alles veranderd”, legde Suzanne uit. Bas vulde haar aan: ,,We zijn weer met elkaar in gesprek gegaan. Dat is eigenlijk sinds maanden, dat we weer met elkaar praten over hoe dingen voelen en hoe we dingen ervaren.”



Bas en Suzanne hebben de liefde dus nog niet echt een nieuwe kans gegeven, maar zijn allebei van mening dat het huidige contact een ‘enorme stap vooruit is. ,,Ga zo door. Heel veel geluk met jullie dochter Valerie Joy”, besloot Dr. Love.

Volledig scherm Suzanne en Bas in All You Need is Love. © RTL

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: