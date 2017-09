Bas Westerweel succesvol geopereerd na hartaanval

Voormalig televisiepresentator Bas Westerweel is in het ziekenhuis aan het herstellen van een hartaanval. Hij maakt het naar omstandigheden goed, meldt zijn familie op Facebook.

Westerweel kreeg donderdagavond een hartstilstand, en ligt sindsdien in het ziekenhuis. Gisterochtend is hij met succes geopereerd en is inmiddels weer herstellende. De komende dagen moet hij nog wel in het ziekenhuis blijven.

Zijn familie is erg dankbaar voor alle steungetuigenissen rondom de plotselinge ziekenhuisopname, maar vraagt de komende tijd om rust om zich zo volledig te kunnen storten op het herstel van Bas. 'We voelen ons omringd door een Army of Love!', klinkt het onder meer vanuit de familie.

Toppop