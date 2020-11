Bassie en Adriaan moeten 15.000 euro schadevergoeding betalen aan tegenspelers: ‘Altijd blijven lachen’

Beide partijen wilden overigens dat de ander zou opdraaien voor de proceskosten, maar van de rechter moeten ze ieder de eigen kosten betalen. De acteurs werden in 2014 ook al in het gelijk gesteld, maar hadden nog geen geld ontvangen en stapten daarom opnieuw naar de rechter.



Aad van Toor is het niet eens met de uitspraak, maar laat de zaak rusten in verband met de slechte gezondheid van zijn broer. ,,Aan de ene kant wil je zeggen dat het is afgedaan, aan de andere kant wil je verder gaan, want het klopt nog steeds niet’’, laat hij weten in de Live Update. Volgens Aad hoorde hij sinds 2013 niets meer van de spelers in kwestie. ,,De minuten zijn nu terechtgesteld. Het bedrag is aan de hoge kant, maar als je 193.000 euro vraagt, en dat blijkt nu 15.000 te zijn... Ik begin er zo langzamerhand genoeg van te krijgen. Ik ben nu 78, Bas is 85. De laatste paar maandjes die we nog hebben, willen we gaan genieten.’' Ondanks de slepende rechtszaak vindt Aad dat we ‘altijd moeten blijven lachen’. ,,Het gaat met Bas elke dag een beetje beter. Hij krijg zijn gevoel voor humor weer terug.’’