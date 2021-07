Bassist Dusty Hill (72) van ZZ Top overleden: ‘Je zult gemist worden amigo’

Dusty Hill, bassist van ZZ Top, is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band op Facebook bekendgemaakt. Hill overleed thuis in Houston in zijn slaap. ‘Je zult enorm gemist worden, amigo.’

‘We zijn bedroefd door het nieuws van vandaag dat onze compadre, Dusty Hill is overleden', schrijven de mede-bandleden Frank Beard en Billy Gibbons. ,,Wij, samen met legio ZZ Top-fans over de hele wereld, zullen je standvastige aanwezigheid, je goede karakter en blijvende toewijding om die monumentale basis aan de ‘Top’ te geven, missen. We zullen voor altijd verbonden zijn met die ‘Blues Shuffle in C.’

Hill speelde in ZZ Top de basgitaar en keyboards. Ook was hij als achtergrondzanger en soms als leadzanger te horen. In 2004 werden de bandleden opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.

Lange baarden

Hill, Gibbons en Beard richtten de band in 1969 op en traden nog altijd op. De bassist en zanger zijn, naast hun muzikale talent, ook bekend vanwege hun kenmerkende uiterlijk met lange baarden, zonnebrillen en hoeden.

ZZ Top scoorde in de jaren 80 enkele grote hits, waaronder ‘Gimme All Your Lovin’, ‘Sharp Dressed Man’ en ‘Legs’. Met ZZ Top maakte Hill vijftien studioalbums. In Nederland is de band vooral bekend van de hits . In de laatste Top 2000 van Radio 2 waren de mannen met de lange baarden met drie nummers vertegenwoordigd.

Vorige week traden Gibbons en Beard voor het eerst in ruim 50 jaar zonder Hill op. Die kon er niet bij zijn tijdens een toernee vanwege heupproblemen. ‘Op Dusty's verzoek moet de show doorgaan’, verklaarde de band toen.

Een oorzaak voor de dood van de bassist is nog niet bekendgemaakt. Het is dan ook niet duidelijk of het te maken heeft met de heupproblemen.

Volledig scherm Dusty Hill (links) met Billy Gibbons op het Montreux Jazz Festival in juli 2019 © EPA