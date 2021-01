Bastiaan van Schaik, Miryanna van Reeden en Dennis Schouten in Valentijn-special First Dates

Jennifer Lopez onder vuur na lanceren ‘decadente’ challenge

25 januari De challenge die Jennifer Lopez heeft bedacht om de twintigste verjaardag van haar album J.LO te vieren, is niet in goede aarde gevallen. Gisteren stuurde ze een tweet de wereld in waarin ze opriep om de iconische scène uit de clip Love don't cost a thing na te spelen. Een kritische reactie kon echter op meer likes rekenen dan het oorspronkelijke bericht van Jenny from the Block.