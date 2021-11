Baywatch-actrice Donna D'Errico kan nog steeds niet zwemmen

D’Errico vertelt over de auditie die ze voor de populaire tv-serie uit de jaren negentig moest doen. ,,Het enige wat ik moest doen was een zwemproef. Alleen kon ik niet zwemmen, ik had serieuze waterfobie. Ik kon niet eens watertrappelen”, aldus de actrice. ,,De Baywatch-zwemcoach vroeg ‘je kan zwemmen toch?’, en ik zei: natuurlijk! Maar dat was gelogen.”

Bij de zwemproef bleek dat D’Errico dus niet kon zwemmen, tot ongenoegen van de zwemcoach. Omdat de actrice de rol koste wat kost wilde hebben, kreeg ze vijf keer per week zwemles van iemand van de productie. Weken later mocht ze nog een keer afzwemmen, maar zakte ze opnieuw voor de test. Na nog wat lessen gevolgd te hebben, haalde ze de derde test met de hakken over de sloot.

Toch is er weinig van bijgebleven, zegt D’Errico. ,,Tot op de dag van vandaag kan ik niet zwemmen. Ik ben doodsbang voor water.” Ze herinnert zich een aflevering in het bijzonder waarin ze een jongetje moest redden, maar waarbij ze zelf bijna verdronk. ,,Je kan echt niet zwemmen als je doodsbang bent. Je ziet in die aflevering ook dat ik daar aan het vloeken ben”, grinnikt ze. ,,Ze hebben me daarna ook nooit meer iemand laten redden.”

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: