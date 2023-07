BBC-presentator die beschuldigd wordt van seksueel wangedrag is Huw Edwards

De BBC-presentator die wordt beschuldigd van seksueel wangedrag is Huw Edwards. Zijn vrouw Vicky Flind heeft dat onthuld in een verklaring, die mede namens de presentator is opgesteld. ‘Huw lijdt aan ernstige psychische problemen’, schrijft ze in het statement.

De familie heeft vijf ‘uiterst moeilijke dagen’ achter de rug, valt onder meer te lezen. Om Edwards’ ‘mentale welzijn’ en hun kinderen te beschermen hebben ze besloten naar buiten te treden. In de verklaring staat dat Edwards vorige week donderdag voor het eerst te horen kreeg van de beschuldigingen aan zijn adres. Ook schrijft zijn vrouw dat Edwards kampt met ernstige psychische problemen en dat hij de afgelopen jaren is behandeld voor zware depressies.

‘De gebeurtenissen van de afgelopen dagen hebben de situatie verslechterd’, aldus Flind. Edwards, die vorig jaar het overlijden van de Britse koningin Elizabeth live op tv aankondigde, is inmiddels opgenomen in een ziekenhuis en zal daar voorlopig nog blijven. ‘Als hij zich goed genoeg voelt, is hij van plan te reageren op de verhalen die zijn gepubliceerd.’

Flind vraagt in het laatste deel van de verklaring om privacy voor de familie en alle betrokkenen. ‘Ik weet dat Huw zich ongelooflijk schuldig voelt dat alle speculaties in de media veel impact hebben gehad op zijn collega’s. We hopen dat dit statement daar een einde aan maakt.’

Vlak voordat bekend werd dat het om Edwards ging, stelde de Britse politie dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn voor strafbare feiten. De BBC gaat wel nog verder met een intern onderzoek. Er zouden volgens The Guardian ook collega’s zijn die melding hebben gemaakt van ‘ongepast gedrag’. Edwards heeft geen ontslag genomen, maar is voorlopig geschorst.

Beschuldigingen

Vier jonge mensen hebben zich tot dusver gemeld met beschuldigingen aan het adres van de in opspraak geraakte BBC-presentator. In eerste instantie was nog sprake van twee meldingen.

De derde aantijging kwam van een 23-jarige. Die meldde dat de presentator meerdere malen geldbedragen had opgestuurd en dat de twee elkaar tijdens de coronalockdown een aantal keren hadden gezien. Een vierde melding ging over ‘griezelige en vieze berichtjes’ via Instagram aan een toen 17-jarige. Het ging om berichtjes met hartjes en kusjes.

De eerste melding kwam op 8 juli naar voren in een interview in de Britse krant The Sun. De ouders van het vermeende slachtoffer lieten weten dat de presentator geld zou hebben betaald aan een destijds minderjarige persoon voor expliciete beelden. Het zou gaan om 35.000 Britse ponden, omgerekend zo’n 41.000 euro. De advocaat van het vermeende slachtoffer zelf liet echter weten dat er niets waar was van dit verhaal.

De tweede melder is begin 20 en leerde Edwards kennen via een datingapp. De persoon beweert dat Edwards daarna bedreigende berichten stuurde, omdat hij bang was dat zijn identiteit bekend zou worden.

