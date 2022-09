BBC volledig in het teken van overlijden koningin Elizabeth II

LIVE | Buckingham Palace: Koningin overleed vredig, familie rouwt om ‘gekoester­de vorst en een geliefde moeder’

Koningin Elizabeth is ‘vredig’ gestorven, laat Buckingham Palace weten in een verklaring. Prins Charles (73) is door het overlijden van zijn moeder automatisch koning geworden. De familie laat weten te rouwen om een ‘gekoesterde vorst en een geliefde moeder’. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

20:22