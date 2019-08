Beau en Albert praten over nieuwe samenwerking in talkshow RTL

De showbizzexpert keerde in januari terug naar televisie in het SBS-programma 6 Inside. Maar het programma met zijn nieuwe co-presentator Jan Versteegh trok niet veel kijkers en werd voor de zomervakantie stopgezet.



Of Talpa akkoord gaat met een samenwerking tussen Van Erven Dorens en Verlinde is nog maar de vraag. Verlinde tekende begin dit jaar voor twee jaar bij de zendergroep van John de Mol. Wat hij nu met het verdwijnen van 6 Inside gaat doen, is nog onduidelijk. ,,Het is echt nog niet bekend", zo zei Verlinde dinsdag in RTL Boulevard. Hij wilde in de uitzending niet ingaan of hij mogelijk naar de late Shownieuws gaat. ,,Dat vind ik lastig. Ik wil gewoon eerst even nadenken over wat ik nou precies wil.”