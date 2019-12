Beau is ook de komende vijf jaar te zien bij RTL 4

Beau is erg blij dat hij nog jaren onder de pannen is. ,,Ik heb het erg naar mijn zin bij RTL en verheug me erop om mij op verschillende gebieden te blijven inzetten voor de zender", reageerde hij. ,,Van de talkshow op de late avond tot docuseries over sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Ook ga ik weer als quizmaster aan de slag en heb ik stiekem de ambitie om een rol te spelen in de nieuwe serie Hockeyvaders."



De presentator keerde in 2015 terug bij RTL nadat hij in 2009 naar SBS 6 was overgestapt. Beau scoorde de afgelopen seizoenen goed met programma's als Beau Five Days Inside en The Amsterdam Project en The Rotterdam Project.



In september begon hij met zijn talkshow Beau. De eerste reeks van het praatprogramma wordt vrijdagavond afgesloten. Vanaf 3 januari neemt Eva Jinek een paar maanden de late avond op RTL 4 voor haar rekening, daarna neemt Beau het stokje weer over.



Lees morgen op deze site een uitgebreid interview met Beau.